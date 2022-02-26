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Прямое попадание ракеты в многоэтажку в Киеве: жительница дома рассказала, как им удалось выжить

Прямое попадание ракеты в многоэтажку в Киеве: жительница дома рассказала, как им удалось выжить

Киевлянка, жительница дома на Лобановского, 6-А, куда утром 26 февраля попала российская ракета, выпущенная оккупационными войсками РФ, рассказала, как удалось выжить ей и ее семье во время авиаудара.

Об этом сообщается на странице Вартові еспресо в Facebook.

Женщина с семьей живет на 21 этаже пострадавшей от удара многоэтажки.

«Слава богу, что мы были между несущими стенами, только это спасло нас. На месте детской комнаты осталась просто дыра», — рассказала она.

Также было опубликовано видео, на кадрах которого зафиксировано прямое попадание ракеты в дом.

Напомним, сегодня утром, 26 февраля, во время обстрела аэропорта Жуляны снаряд попал в многоэтажку. Сейчас спасатели проводят эвакуацию ее жильцов.

Предварительно, по данным ГСЧС, обошлось без жертв, однако информация уточняется.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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