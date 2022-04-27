Приднестровская карта не ложиться в мясорубку

На фоне бесчинств российских оккупантов в Украине сепаратистский молдавский регион Приднестровье, где уже 30 лет существует квазиобразование "ПМР", был тихим болотом. Здесь давно укоренился глубоко коррупционный клановый режим, который привык зарабатывать на статусе черной дыры, не особо обращая внимание на параллельное функционирование российской оперативной группы войск, ставшей наследницей 14-й армии. Российская авантюра, конечно, заботила местных воротил, но не особо сильно. Пока 4 дня назад российский генерал-ноу-нейм Рустам Минникаев не заявил из Свердловска, что целью второго этапа "спецоперации" является установление полного контроля РФ над Донбассом и Южной Украиной. По словам этого путинского горного многонационала: "контроль над Югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

После подобной тирады Тирасполю совсем поплохело. Во-первых, стало понятно, что постылые кураторы из ФСБ и ГРУ решили реально использовать "ПМР" как плацдарм для агрессии против Украины и Молдовы против воли местного населения. Это фактически означает печальный конец их совкового микрозаповедника, который просто в считанные часы разорвут в клочья. Во-вторых, осознали, что по аналогии с "ДНР" и "ЛНР" из них будут в темпе вальса ваять "жертв притеснения".

Страхи от прихода проклятых покровителей поиграть в приднестровскую карту быстро материализовались, от того самые ушлые приднестровцы решили заблаговременно массово ретироваться во "враждебную" Молдову. И не прогадали, потому как ГРУ запустила карусель провокаций для подготовки российской военной операции против Молдовы.

Сначала для прикрытия МИД РФ заявил, что не видит никаких рисков эскалации ситуации в Приднестровье. Это был сигнал для начала цепочки провокаций. Позже ГРУ реализовало операцию под чужим флагом: обстрел из РПГ здания приднестровского МГБ. Хотя провокация могла быть несогласована, но пострадавших нет. Зато сразу к "теракту" приплели Украину, якобы в нем повинны три неустановленных лица, которые прибыли с территории сопредельной державы. Этой же тройке супердиверсантов сразу приписали теракт в воинской части возле села Парканы и подрыв двух мощных антенн радиоцентра, ретранслировавших российское радио в поселке Маяк. В "ПМР" установили красный уровень террористической угрозы, который может стать дымовой завесой для подготовки к российской агрессии против Кишинева. План захвата Молдовы имени генерал-майора Дмитрия Милютина из недр 5-й Службы ФСБ состоит из двух этапов. В начале к празднику "9 мая" происходит дестабилизация республики протестными активностями пророссийской агентуры с целью паралича государственных органов власти. На втором этапе в столицу, а также в города Бельцы и Комрат, заходят бригады ВС и МВД "ПМР" при поддержке российского спецназа. Вместо президента Санду страну должен возглавить действующий мэр Кишинева, агент российских спецслужб Ион Чебан.

Для приднестровских бюрократов план ФСБ/ГРУ выглядит очень опасным в виду непредсказуемой реакции Румынии и Украины. По имеющимся данным румынское военное присутствие в Молдове стремительно растет.

Несмотря на это, глава "МИД ПМР" Игнатьев против увеличения российской группировки, а главарь "ПМР" Красносельский заявляет, что втянуть в конфликт Приднестровье не выйдет.

Что характерно, в самом "МГБ ПМР" появились патриоты, которые выложили как на духу коварные планы местной резидентуры ГРУ во главе с генерал-майором Виталием Разгоновым по дестабилизации Молдовы с целью поддержки российской спецоперации в Украине. Из Москвы приднестровцев без лишних сентиментов заставляют полезать в мясорубку, как это уже произошло с "ДНР" и "ЛНР". Но те как-то не особо горят превращаться в фарш во имя кремлевских сумасшедших.

Источник: https://t.me/sytosokrata/602

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