"По состоянию на 2 июня практически все 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут. Все позиции переданы Минобороны", — заявил Пригожин и обвинил министрество в провокациях

"Со стороны ВСУ на сегодняшних день провокаций в наш адрес не наблюдается, однако сюрпризы нас ждали с другой стороны. Мы обнаружили около десятка мест, где были размещены различные взрывные устройства, начиная от сотен противотанковых мин и заканчивая тоннами пластида. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх".

Пригожин объявил о том, что он вышел из Бахмута. Информацию относительно 99% мне не подтверждают, но, по имеющимся данным, - вагнеровцы действительно передали "шаткую территорию" МО.

План у Пригожина не изменился - использовать фронт как сцену для политических баталий.

Пригожин выигрывает политические очки лишь в одном случае: если Бахмут обвалится после того, как в него зайдет МО РФ.

Тогда Пригожин получит возможность обкладывать военные ведомоства РФ половыми органами разных калибров.

И вовсе не потому, что он хочет захвата Бахмута. По большому счёту, каждое поражение ВС РФ ведёт к увеличению внутреннего рейтинга Пригожина - особенно в среде турбопатриотов.

Так что сейчас Пригожин будет ждать контрнаступления ВСУ на тех участках, что контролируются МО. При достаточной цене он, вероятно, если захочет играть совсем по грязному, будет сливать координаты стратегических группировок ВС РФ Украине (но тут сложно загадывать).

И с учётом "автопробегов в честь Пригожина" он вполне планирует выруливать в "большую игру" на фоне политического упадка внутри самих элит. Граждане РФ не принимают участие в выборах, но на них можно опираться как на пешек политических игрищ внутри элитарных сообществ.

Сейчас в контексте Украины (после того, как Пригожин вышел из Бахмута) мертвый Пригожин лучше живого. С другой стороны, Пригожин держит "денежное яйцо Путина" в Африке, и смерть главы ЧВК приведет к тому, что за это яйцо начнут драться московские структуры.

К слову, в случае переворота (если Пригожин взлетает на политический Олимп) "африканские деньги" он может не отдавать.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7899

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