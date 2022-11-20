Пригожинщина

​​На балу у сатаны, а по-другому назвать реалии политической жизни сейчас сложно, уже несколько месяцев сильно выделяется персона Евгения Пригожина. Информационное пространство на на шутку закрутилось вокруг урко-олигарха. Среди рядовых россиян есть множество его противников, есть и группа поддержки. Но лысый брутальный мужик точно не оставляет к себе равнодушным.

В общем, на фоне бесцветной путинской клики пожилых вампиров Пригожин ворвался в высшую лигу. Нынешнее безрыбье и критическое падение маскулинности Путина формируют отличную почву для прорыва новых лиц.

Чем больше действующий вождь затворяется в своей бункерной келье, тем более привлекательно выглядит безволосый дядя в кепке с бутафорскими тремя звёздами на груди. Гиперпубличность Пригожина, нарочито народнический стиль и подчёркнутая простота уже сделали его весомым фактором внутренней политики. Многие интересуются, самостоятельный ли он политик, либо его ходка во власть лишь очередной политпроект Кремля?

Вроде бы, Пригожин – президентский вассал, его преданный слуга и в прошлом близкое доверенное лицо. Так сказать, канал общения первого с преступным миром и исполнитель пикантных поручений. Дескать, Пригожиным кукловодят, и у него есть формальный куратор от Кириенко. В какой-то степени пригожинская модель поведения копирует элементы имиджа Путина. Взять хотя бы множество интриг, нежелание брать на себя ответственность в отдельных спорных ситуациях, а также вплетение в речь фрайерских цитаток.

Если президент закостенел и отлит в бронзе, то Пригожин – человек действия. Пускай это злодейство, но в злодействе он раскрывается от души. Чего-чего, а естественности ему не занимать. Сам Станиславский поверил бы его актерской игре в ипостаси пахана-решалы 80 уровня.

Следует признать появление у Пригожина ряда признаков автономного игрока. Учитывая характер путинского режима, который зиждется на лояльности силовиков, влияние имеет лишь тот, у кого в подчинении своя военизированная группировка. Неважно, что это: армия, полиция, гвардейцы, чекисты или разведчики. Так вот, ЧВК "Группа Вагнера", будучи квазигосударственной структурой Пригожина, объединяет в своих рядах выходцев из всех силовых ведомств. Как показало вторжение в Украину, вагнеровцы во многом превосходят регулярную армию имени Шойгу-Герасимова. Если у "СВО" где-то и были успехи, то там остались следы головорезов-вагнеровцев.

В плане международного имиджа следует указать, что с 2018 года на Западе говорят о "Вагнере" как основе российской глобальной неоимперии на минималках. Донбасс, Сирия, Венесуэла, Ливия, ЦАР, Мали – отовсюду торчат уши пригожинских наемников. При этом война для них нормальное состояние, которое выступает ресурсом их существования. Пригожин монетизирует конфликты, и "спецоперация" здесь не исключение.

Существует версия, согласно которой Шойгу в 2021 году убедил Путина, что под его руководством армия по боеспособности не хуже ЧВК "Вагнера". Потому война в Украине должна была доказать справедливость утверждения тувинского командарма. Однако вышло наоборот: из-за внутренней конкуренции в силовом блоке и масштабной коррупции Россия увязла в развязанном ею конфликте. Схватки под ковром не дают Кремлю даже толком сформулировать цели войны. Маятник колеблется от "отечественной" до "империалистической".

Провал профессиональной армии вынудил Путина объявить частичную мобилизацию. Сентябрь-ноябрь – первая волна, а с января 2023 ожидается вторая волна массового военкомовского беспредела.

При этом Пригожин своей идеей создания зэк-армии хотел спасти россиян от путинской могилизации. Теперь у него в ЧВК не только 13 тыс. заключённых, но кредит доверия от "глубинного народа". При всей внешней неприглядности пригожинщина в чем-то гуманнее позднего путинизма. Потому у лысого пахана появилася даже возможность создать свою партию. В условиях тотальной люмпенизации явно есть шанс урвать у падающей власти.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/765

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