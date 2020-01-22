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Приховала російський паспорт та контакти з ФСБ. СБУ завадила кримчанці отримати доступ до державних секретів

Приховала російський паспорт та контакти з ФСБ. СБУ завадила кримчанці отримати доступ до державних секретів

Військова контррозвідка Служби безпеки України завадила працевлаштуванню на відповідальну посаду до Міністерства оборони кримчанки з російським громадянством та зв`язками зі спецслужбами країни-агресора.

Оперативники СБУ встановили, що протягом кількох років до тимчасової анексії Кримського півострова українка проживала за кордоном. Відразу після подій 2014 року жінка повернулася в Крим, де отримала російський паспорт нібито для оформлення нерухомості. Невдовзі вона переїхала до Києва. Проте осісти на материковій частині України не поспішала – вона не мала ані постійного місця заробітку, ні джерела доходів. У цей час кримчанка часто виїздила до Росії та до тимчасово анексованого півострова, де зафіксовані її контакти з представниками спецслужб країни-агресора.

Саме після однієї з таких подорожей жінка раптово вирішила працевлаштуватися до Міністерства оборони України. Вона претендувала на одну із керівних посад у підрозділі департаменту держзакупівель відомства. Ця ділянка роботи передбачає доступ до секретної інформації в оборонній сфері та пряму комунікацію з високопосадовцями країн-членів НАТО.

Приховала російський паспорт та контакти з ФСБ. СБУ завадила кримчанці отримати доступ до державних секретів

Приховала російський паспорт та контакти з ФСБ. СБУ завадила кримчанці отримати доступ до державних секретів

Претендентка навіть встигла пройти кілька відбіркових етапів для остаточного зарахування на посаду, але проведена Службою перевірка встановила обставини, які несумісні з державною службою в Міноборони. Жінка «забула» вказати, що має російське громадянство, знайомих з ФСБ та не повідомила зміст розмов із ними.

Співробітники СБУ провели з нею бесіду та попередили про кримінальну відповідальність за державну зраду.

Нагадуємо, що відповідно до ст. 111 Кримінального кодексу дії на шкоду національним інтересам, вчинені за злочинним завданням іноземної сторони караються позбавлення волі на строк до 15 років.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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