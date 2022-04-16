Прикордонна вантажна блокада та відлік до нафтового ембарго: підсумки економічного фронту 15 квітня

У питаннях економічного падіння Росії існує декілька ключових зворотних відліків. Звичайно, це дефолт, який хоч і не зробить гірше РФ (бо всі наслідки дефолту в країні вже є), але може запустити панічні настрої у суспільства, що досі відчуває фантомні болі нульових.

Цей відлік триває до 4 травня, бо якщо Росія до цього часу не виплатить свої зовнішні борги в належній валюті, вона нарешті увійде в дефолт.

Також на обрії з’являєтся поступове нафтове ембарго, відлік до якого має приблизно такі ж часові рамки. Хоча газове ембарго, ключове для фінансування Росією своїх терористичних актів у війні проти України, досі не обговорюється ЄС як частина санкційного пакету, країни блоку активно переорієнтовуються на власний видобуток та інші ринки.

Зрештою, економічне падіння продовжується, нові санкції незабаром, а фінансова ізоляція лише посилюється. Що змінилося 15 квітня?

Тисячі російських фур можуть пройти під арешт

З півночі вступає в силу частина санкцій ЄС з п’ятого пакету, який стосується й автотранспорту. Хоча блокадою це не назвеш через перелік винятків, але життя Росії та Білорусі ускладнить, адже для постачання більшості товарів вантажівки з цих країн більше не зможуть перебувати на території країн блоку.

Черги почали збиратися ще за декілька днів до фактичної заборони, але за лічені години до неї стає зрозуміло, що проїхати вся черга з фур вчасно не встигне.

На кордоні ЄС з Білоруссю утворилися корки, що сягають подекуди 80 км, а на проходження черги та митниці витрачається до 10 днів. При цьому на території блоку досі перебувають близько 10 тисяч російських та білоруських транспортних засобів. Вони вже не зможуть не встигнути перетнути кордон до півночі і ризикують бути арештованими.

Тим паче, що митники дуже уважно оглядають вантажівки, аби вони не завезли підсанкційні товари до країни-агресора.

Хоча й без санкцій великі міжнародні перевізники відмовляються мати справу з російськими товарами і постачати їх. Ба більше, європейські страхові компанії відмовляються покривати ризики для машин з ЄС на території Росії.

Потреба у вантажівках, загалом, сильно скоротилася для Росії, адже вже чимало експорту з неї до країн ЄС заборонено. Тим же останнім санкційним пакетом під ембарго потрапила деревина та вироби з неї – і це коштуватиме РФ 6 млрд доларів щороку. І навіть Китай не врядує – через пандемію він не має достатньо попиту, та й рівень цін аналогічний європейському забезпечити не може.

"Мінус" нафта, далі – газ

Після місяців зволікань та відмовок ЄС всерйоз заговорив про нафтове ембарго. Хоча воно, як передбачається, буде поступовим, аби країни могли переорієнтуватися на інші ринки, запровадити його можуть вже наприкінці місяця – після того, як Франція визначиться із новим президентом 24 квітня.

Таким чином ЄС поступово викреслюють всі основні статті доходів ворожого бюджету – нафту, газ та вугілля.

Щодо вугілля, то ембарго на нього запрацює з серпня. Але Польща вирішила не вичікувати три місяці і вже заборонила його імпорт. А за порушення – штраф до 20 мільйонів злотих для фізичних осіб чи компаній.

Тим часом Румунія активно шукає способи наростити видобування газу, аби не залежати від Росії. Незабаром країна ухвалить податкові зміни, які розблокують два проєкти з видобування газу на шельфі Чорного моря. Один із них, потенціалом 1 млрд кубів на рік, зможе відразу розпочати видобування. А другий у перспективі може отримати доступ до покладу у 100 млрд кубів газу – і зробити країну повністю енергонезалежною.

Сербія теж не хоче потрапити в пастку залежності від Росії і вже з вересня 2023 року планує отримувати зріджений природний газ із Греції, а також природний газ із Азербайджану.

І поки компанії та країни зменшують споживання російського газу, експорт "Газпрому" до країн Заходу з 1 січня по 15 квітня 2022 року впав на 26,4% у річному вимірі – до 44,6 мільярда кубічних метрів.

Росії не залишиться навіть китайських автівок

За даними опитування платформи пошуку роботи HeadHunter, близько половини компаній скорочують або взагалі припиняють пошук нових працівників. Найбільше скорочення торкнулися спеціалістів з маркетингу та PR – фінансування цих напрямків в кризу зменшують в першу чергу. Навіть з тих компаній, які не пішли з російського ринку, багато хто зупинив інвестиції саме у маркетинг та промо.

Втім, останнім часом компанії йдуть повністю та продають свої активи у країні-агресорі. Такі виходи ставлять під ризик не лише відділи маркетингу, але й всіх працівників. За сьогодні під питанням опинилося майбутнє працевлаштування більш ніж трьох тисяч росіян. Покупців на свій бізнес та заводи шукають фінський хлібопекарний холдинг Fazer та одна з найбільших у світі аграрних компаній американська FMC.

Крім того, продажі на російському ринку зупинив другий по популярності китайський автовиробник серед росіян Lifan, австрійський машинобудівний концерн Andritz призупинив всі бізнес-операції, а американський хостинг для IT-проектов GitHub заблокував акаунти підсанкційних Сбєрбанка, Альфа-банка та інших компаній і розробників країни-агресора.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»