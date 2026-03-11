Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню антикваріату до Румунії

На українсько-румунському кордоні задокументовано дві спроби незаконного переміщення предметів, що можуть становити історико-культурну цінність.

Зокрема, у міжнародному пункті пропуску «Дяківці» під час огляду вантажопасажирського автобуса охоронці кордону виявили дві старовинні ікони та барометр. Предмети знаходилися у багажному відділенні, проте жодних документів 34-річний перевізник не надав.

Згодом аналогічний випадок правоохоронці зафіксували у 42-річного громадянина України, який намагався вивезти старовинну ікону на власному мікроавтобусі.

Наразі всі предмети вилучено та направлено на експертизу для встановлення їхньої належності до культурних цінностей.

Джерело: dpsu.gov.ua

