Сегодня 09:23
Прикордонники «Форпосту» відбивають штурми росіян в районі Вовчанська (ВІДЕО)

На південно-слобожанському напрямку, в районі міста Вовчанськ, російські військові малими групами намагалися штурмувати позиції українських захисників. Однак, їхні спроби були зірвані завдяки злагодженій роботі прикордонників бригади «Форпост».

Противника було виявлено ще на підходах, після чого по ньому завдали ударів із застосуванням FPV-дронів та ударних безпілотників. Це унеможливило подальше просування штурмових груп.

Як зазначають військові, окупанти дедалі частіше використовують тактику «завмерти на місці» після виявлення дронів — падають на землю та намагаються не рухатися. Втім, така поведінка не дає результату, адже оператори вже добре розпізнають подібні дії.

У підсумку всі спроби штурму були зупинені, а противник зазнав втрат. Прикордонники продовжують утримувати займані рубежі та ефективно протидіяти атакам.

Джерело: dpsu.gov.ua

Читайте ещё:

Окупанти перетворюють коледжі ТОТ на «відстійники» для російських бойовиків
Сегодня 10:57    89
На ТОТ Херсонщини дітям навʼязують альтернативну історію в рамках пропагандистського проєкту «знання. герої»
Сегодня 10:34    84
Boss level: у комендатурі «Шквал» живе секретний боєць
Сегодня 10:22    90
росія - країна-мародер
Сегодня 10:10    92
Злидні на росії посилюються
Сегодня 09:46    126
Оплата за повітря: нова схема окупантів у школах Херсонщини
Сегодня 09:34    100
Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) зафіксувала 540 випадків інформаційних маніпуляцій у 2025 році
Сегодня 09:23    107
Чергова підбірка точних ударів від операторів «Альфи» СБУ по ворожій піхоті (ВІДЕО)
Сегодня 09:12    97
Лікарі й шахтарі на всій росії залишаються без грошей, поки влада звітує про підвищення зарплат
Сегодня 09:02    119
Без шансів на закріплення: прикордонники «Шквалу» розбили позиції противника (ВІДЕО)
Сегодня 08:53    122
