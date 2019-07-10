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Прикордонники на Буковині зводять нанівець наміри тютюнових контрабандистів

Прикордонники на Буковині зводять нанівець наміри тютюнових контрабандистів

Сьогодні вночі з допомогою місцевого населення прикордонники відділу «Селятин» вдало локалізували чергову спробу переміщення через кордон контрабандного курива.

Понад 11 тисяч пачок сигарет на суму майже пів мільйона гривень охоронці кордону виявили неподалік державного кордону з Румунією. Контрабандний товар залишала група молодиків, яка намагалася їх переправити до сусідньої країни.

З появою військовослужбовців строкової служби, які перекривали цю ділянку кордону, чоловіки вдалися до втечі. Не зупинили втікачів й попереджувальні постріли зі штатної зброї.

Наразі тривають заходи з пошуку правопорушників.

Нагадаємо, що партію сигарет на суму близько 500 тис. грн. прикордонники цього ж підрозділу викрили у переддень.

Прикордонники на Буковині зводять нанівець наміри тютюнових контрабандистів

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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