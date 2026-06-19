Прикордонники «підсмажили» ворожу техніку (ВІДЕО)

На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити цілі противника.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: автівку, гармату, антени зв’язку та наземний роботизований комплекс разом з боєкомплектом.

ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України.

Джерело: dpsu.gov.ua

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