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Прикордонники «підсмажили» ворожу техніку (ВІДЕО)

Прикордонники «підсмажили» ворожу техніку (ВІДЕО)

На півдні пілоти дронів Державної прикордонної служби України продовжують успішно нищити цілі противника.

Завдяки професійній та злагодженій роботі цього разу було уражено: автівку, гармату, антени зв’язку та наземний роботизований комплекс разом з боєкомплектом.

ДПСУ ефективно зменшує можливості ворога та залишається невід’ємною складовою Сил оборони України.

Джерело: dpsu.gov.ua

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