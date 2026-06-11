Прикордонники «Шквалу» завдали втрат ворогу на Харківщині (ВІДЕО)

Військовослужбовці комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання, завдаючи втрат ворогу на Харківщині.

Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних літальних апаратів виявили та уразили низку ворожих цілей. Прикордонники знищили транспортний засіб противника, антени зв’язку, вибуховий пристрій, а також особовий склад окупантів.

Долучайся до 7 прикордонного Карпатського загону.

Анкета: https://anketa-lviv.dpsu.gov.ua/

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Джерело: dpsu.gov.ua

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