Прикордонники запобігли незаконному вивезенню дитини з України

Співробітники Мостиського прикордонного загону завадили ще одній спробі вивезення неповнолітньої дитини за кордон.

Учора через пункт пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, на виїзд з України прямував громадянин України, водій рейсового автобуса, з хлопчиком 2005 року народження. На паспортний контроль чоловік надав нотаріально завірену заяву батьків дитини про дозвіл на вивезення за кордон. Однак у ході перевірки прикордонники встановили, що батько на момент видачі заяви перебував за межами України. Тобто, фізично він не міг підписати наданий прикордонникам документ.

За цим фактом поінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення.

Державна прикордонна служба України нагадує, якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною). Для оформлення такого документу потрібно звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном, до консульських установ України.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»