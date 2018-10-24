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Прикордонники затримали біля кордону з Польщею громадян Марокко, Ганни та Білорусі

Прикордонники затримали біля кордону з Польщею громадян Марокко, Ганни та Білорусі

Впродовж минулих вихідних прикордонники Мостиського загону не дозволили незаконно дістатися до Польщі п’ятьом незаконним мігрантам.

Як уже раніше повідомлялося, прикордонники відділу «Краківець», за випереджувальною інформацію від місцевих жителів затримали двох вихідців з Північної Африки. Громадян Марокко 1997 та 1999 років народження виявили за близько 100 метрів від кордону.

А на ділянці відповідальності відділу «Шегині», також завдяки інформації жителів прикордоння, правоохоронці затримали двох громадян Ганни. Чоловік та жінка пішки прямували до Польщі обхід пункту пропуску. При собі в чоловіка 1989 року народження був паспорт з відміткою про дозвіл на тимчасове проживання, жінка документів не мала, лише перепустку з одного із українських вишів.

Крім того, військовослужбовці відділу «Шегині» неподалік від місця попереднього затримання на підступах до кордону затримали громадянина Республіки Білорусь. Чоловік 1976 року народження також сподівався обійти пункт пропуску та незаконно перейти українсько-польський кордон.

Стосовно усіх затриманих складено документи справ про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Рішення прийматиме суд.

Прикордонники затримали біля кордону з Польщею громадян Марокко, Ганни та Білорусі

Прикордонники затримали біля кордону з Польщею громадян Марокко, Ганни та Білорусі

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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