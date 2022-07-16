Приємностей у стрічку – «демілітаризована» окупаційна техніка у лавах ЗСУ

«Затрофеєні» екземпляри виконують бойові задачі з оборони України і вже нищать колишніх власників.

● Т-80УЕ-1 – постійний учасник показів з технічного форуму «Армія» вже потрапив до рук українських танкістів, і тепер влучатиме не в макети на полігоні «Алабіно», а в російських загарбників на нашій землі.

● Т-90А – основний бойовий танк третього покоління з модернізацією танків серії Т-72Б. З огляду на низку його технічних переваг, рашистам важко було уявити, що створені кремлем «байки» розвінчаються під час зустрічі із ЗСУ.

● Т-80УК (Об’єкт 630А) – спецмодернізація танка Т-80У, яка призначена для командира танкового підрозділу. Їх виготовили всього декілька одиниць, і всі вони перебували в «елітній» 4-й танковій кантемирівській дивізії. А тепер – є і у лавах ЗСУ.

Джерело: https://t.me/spravdi/13326

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