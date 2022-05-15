Привернути увагу до «Азовсталі» було важливішим за ризик дискваліфікації – лідер Kalush Orchestra

Прагнення привернути увагу світової спільноти до ситуації на «Азовсталі» було визначальним, і вони зовсім не переймалися через ризик дискваліфікації на "Євробаченні".

Про це лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Люди не розуміють, яку велику біду переживає моя країна. І для мене сказати це було точно важливіше, ніж дискваліфікація. Якби втратив такий шанс, я б собі не пробачив. Я дуже сподіваюся, що хтось із 200 мільйонів, що побачили, зможе нам допомогти», – підкреслив музикант.

Він розповів журналістам із різних країн про складну ситуацію в Маріуполі. «Наші люди заблоковані, майже тисячу військових. Їх оточили з усіх боків, і вони не можуть вийти з «Азовсталі». Нам потрібна допомога. Ми просимо втрутитися якусь третю країну, щоб визволити їх. Як можна допомогти? Інформаційно. Треба всім говорити, писати про це, стукати до влади ваших країн. Тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то це точно нам допоможе», - закликав Псюк.

Коментуючи результати глядацького голосування, що стало абсолютним рекордом в історії "Євробачення" і принесло 439 балів, зробивши гурт переможцем, він сказав, що "був дуже вражений".

«Я хочу подякувати українцям, всій діаспорі, всім країнам, які голосували за Україну на "Євробаченні". Цей рік дуже важливий для України, і будь-яка перемога дуже важлива. Ви розумієте, наскільки Україні зараз потрібна підтримка в усіх аспектах», - зазначив Псюк, додавши, що Україна потребує хороших новин.

Він закликав слухати українську музику, переглядати українські фільми, приїжджати в Україну, яка має багато талановитих людей.

«Оскільки наша культура також під загрозою, ми тут, щоб показати, що українська культура жива, вона є, українська музика жива, вона дуже цікава і має дуже красивий почерк. І наша ціль - зробити так, щоб українська музика була популярною не тільки в Україні, а й у цілому світі, і Євробачення хороша платформа для цього», - наголосив виконавець, запросивши всіх наступного року в "цілісну, розбудовану і щасливу Україну на наступний конкурс "Євробачення".

Як повідомляв Укрінформ, в ніч з 14 на 15 травня в італійському місті Турин відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2022, під час якого виступили 25 учасників. За результатами голосування професійного журі та глядачів конкурсу представник України гурт Kalush Orchestra отримав найбільшу суму балів - 631 (192 від журі, 439 від глядачів) і став переможцем.

Источник: ukrinform.ua

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