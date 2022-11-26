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Привет лоббистам Nord Stream 2

Привет лоббистам Nord Stream 2

Федеральный конституционный суд Германии постановил, что Климатический фонд MV должен обнародовать сведения о немецких компаниях, поддержавших строительство газопровода Nord Stream 2. Фонд всячески отказывался это делать.

Привет лоббисту Nord Stream 2 премьер-министру земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэле Швезиг.

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Новость "из" августа 2022:

Если внимательно взглянуть на инфраструктуру по приему СПГ в Европе, неожиданно окажется, что в Германии ее нет совсем. Так же "неожиданно" и то, что германский Климатический фонд MV получил €192 млн от Газпрома за "защиту моря от СПГ-танкеров" и лоббирование трубы Nord Stream.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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