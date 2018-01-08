Привет от дрона

Сбитый сирийцами российский Орлан-10

Последняя атака на авиабазу ВВС РФ в Сирии Хмеймим дает пищу для размышлений очень многим наблюдателям, и что интересно, даже у рашен-патриотов эти вопросы находят весьма логичные ответы. Как мы вчера отмечали, скорее всего, сирийские патриоты несколько сменили тактику своих действий, что сразу поставило в тупик самих россиян и вассалов из тех, что остались от армии Асада. До этого повстанцы демонстрировали две беспроигрышные тактики, на которые «победители» так и не нашли ответа. Первая из них – массовое использование старых американских ПТРК «Тоу». Этими системами тщательно выжигалась бронетехника оккупанта и правительственных войск. Причем, одинаково хорошо горели как устаревшие Т-72, так и новые Т-90. Дошло до того, что экипажи этих машин, при малейшем подозрении атаки с помощью Тоу – покидали машины и драпали куда попало. Отсюда и трофеи у повстанцев, в том числе и Т-90.

Похоже на то, что отдельные отряды имеют вполне приличный запас ракет, ибо Сеть наполнена кадрами атаки уже не только танков, но и более легкой техники и даже опорных пунктов противника. Тоу работает надежно и красочно. Полеты в небо военных Асада или россиян являют собой незабываемое зрелище.

Куда более мощное и деморализующее действие оказывают взрывы грузовиков, начиненных взрывчаткой. Смертник подгоняет его к скоплению живой силы и техники противника и подрывает несколько сотен килограммов взрывчатки в самой гуще противника. Мощность взрыва, в таком случае, эквивалентна тяжелой авиабомбе или боевой части ракеты типа Точка-У или Калибр. Там забрасывается до полутонны взрывчатки, а грузовичок может быть нагружен еще больше. В общем, фактический и психологический эффект подобного взрыва – трудно с чем сравнить. Противнику постоянно надо оглядываться на любое транспортное средство, приближающееся в его сторону. Это может быть гостинец от повстанцев, и от него никуда не скроешься, ибо фейерверк будет заведомо сильным. Смертника не пошлют в последний бой с мелочевкой.

Но вот теперь оказалось, что противники россиян освоили куда более коварный метод уничтожения «освободителей». Речь идет о кустарно изготовленных авиационных дронах-камикадзе, оснащенных мини бомбами или зарядами ВОГ. С учетом того, что собрать подобное устройство можно из подручных средств, а длительная их эксплуатация не предусматривается, то наклепать этих игрушек можно достаточно много. Другое дело, что подобное устройство изготавливалось как последний элемент большой тактической схемы. Ведь сам по себе аппарат не способен доставить сколько-нибудь существенный заряд до цели, а это значит, что сама цель должна быть источником основного разрушительного взрыва.

Наверное, Хмеймим стал местом, где повстанцы уже четко знали, что и как делать. До этого технология обкатывалась какое-то время, пока не стала результативной. Наиболее значимый результат, с применением этой тактики, был достигнут несколько месяцев назад, во время атаки на открытый крупный артсклад россиян, развернутый на стадионе Дейр-эз-Зора. Как мы помним, там дрон сбросил боеприпас прямо на штабеля с ракетами и снарядами, а через несколько минут склад перестал существовать. Казалось бы, надо делать выводы и что-то предпринимать в плане защиты важных объектов с воздуха. Тем более, что из Москвы идут постоянные сказки о том, что у них имеются самые современные и мощные средства ПВО, в частности – «Панцирь», который как раз и призван решать эти задачи.

Однако Хмеймим показал, что либо «Панцирь» не работает, либо им не умеют пользоваться, ибо там точно стоят эти установки. Повстанцы уже несколько раз атаковали базу и успешно уничтожали вооружение, расположенное на ней. Наверное, мы скоро услышим легенду о том, почему не удалось сбить эти дроны. Но вот самим повстанцам удается сбивать российские дроны даже без «Панцирей» и С-400. В отличие от россиян, они не стесняются этого делать и демонстрировать свои успехи.

Трофей Орлан-10

В общем, Кремль получил не ту победу и даже не ту войну, которой можно бы гордиться. Насколько можно понять, повстанцы совершенствуют тактику применения новых инструментов и Хмеймим станет одним из самых жарких мест Сирии.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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