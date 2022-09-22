Привіт вагнерівцям. Українські хакери зламали сайт тюремного відомства РФ

Український кіберальянс отримав доступ до даних ФСВП Росії. У мережу вже потрапили листи ув’язнених, а також особисті дані їх та їхніх близьких.

Про злом заявив у своєму акаунті у Facebook прес-секретар організації Андрій Баранович, відомий під ніком Sean Brian Townsend.

«Ми в Ukrainian Cyber Alliance зламали одне з найголовніших відомств Росії - тюремне, — пише він. — Почнемо із сервісу „ФСІН-Лист“. На кожному листі є і відправник (сидить) та одержувач (поки не сидить), і як ви можете бачити за номерами, таких листів у нас багато. Поки що 500 тюремних листів для затравки https://anonfiles.com/E3h5f699yf/fsin-pismo-sample_zip ( архів, 250М) Арештанти, знайте: прикинутися не вийде, є списки і вас, і ваших родичів, відсидітися в окопі не вийде, сидіть уже, де сидите. Цілішими будете.»

Цей захід, вірогідно, був викликаний недавньою хвилею мобілізації російських в’язнів. Деяким із них обіцяли «списати строк» за службу в лавах ЗС РФ протягом трьох-шести місяців.

Інших, за даними ЗМІ, відправляють до зони бойових дій примусово.

Мобілізація осіб, які відбувають покарання, — надзвичайно важливий захід для РФ. Його проводить особисто Євген Пригожин, який контролює мережу ПВК Вагнера — групу російських найманців, які відзначилися своїми звірствами на території Сирії та України.

Джерело: techno.nv.ua

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