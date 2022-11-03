Признаков подготовки российского ядерного оружия нет — The New York Times

российские военные недавно обсуждали применение ядерного оружия в войне против Украины, но признаков подготовки нет, — The New York Times со ссылкой на официальных лиц США

Администрация президента США Джо Байдена встревожена тем, что руководство россии размышляет над ядерным ударом. Это ведь показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине.

По оценкам Пентагона, в арсенале россии имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия. Его применение может привести «к гибели тысяч людей и сделать некоторые части Украины непригодными для жизни».

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/46980

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