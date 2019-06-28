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Признание ПАСЕ Крыма российским - вопрос уже решаемый?

Признание ПАСЕ Крыма российским - вопрос уже решаемый?

ПАСЕ окончательно и бесповоротно теряет доверие как непредвзятый институт власти.

Чувствую, что ПАСЕ в ближайшее время станет неотъемлемой частью, практически всех новостных лент. Причём в негативном контексте.

Так, не успела ассамблея вернуть Россию в зал заседаний, как были сразу же подтверждены полномочия российской делегации без каких либо ограничений, хотя и были учтены некоторые нарушения россиянами принципов Совета Европы. И вот тут самое интересное и удручающее.

Именно, были учтены “некоторые нарушения принципов СЕ”, но при этом, ни слова не сказано о нарушениях по Крыму и Донбассу, при том, что эти правки украинская делегация предлагала внести в конечный документ.

То есть, резюмируем происходящее с самого начала.

Совместная следственная группа по делу о крушении авиалайнера рейса МН17 прямым текстом называет Россию виновной в трагедии и предъявляет первые обвинения гражданам РФ, принимавшим участие в этом преступлении. Буквально неделю спустя ПАСЕ голосует за возвращение России в ассамблею, при этом отказывается рассматривать в ходе заседания выводы следственной группы по МН-17. Когда же заходит речь о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ, ей вменяют в вину лишь нарушение “некоторых принципов СЕ” полностью закрывая глаза на вопрос о Крыме и Донбассе.

Вот такие они первичные итоги работы этой недоассамблеи. Что дальше? А дальше известный российский извращенец и психопат, прославившийся сексуальными домогательствами журналисток у себя в кабинете прямо во время интервью, Леонид Слуцкий, ещё вчера претендовавший на пост президента ПАСЕ, уже сказал – следующий шаг признание Крыма российским.

И знаете, с таким составом ПАСЕ, я ровным счетом ничему не удивлюсь. Да, звучит невероятно и вопиюще, но кто мог поверить ещё неделю назад, что ассамблея не только вернет РФ в зал заседаний, но и наплюет на память сотен погибших в МН-17 европейцев и тысячи погибших на востоке Украины украинцев, обесценив их жизни своей алчностью и продажностью?

Поистине темные времена настают. Но чем темнее ночь – тем ярче рассвет.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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