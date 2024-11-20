Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 57

Про потужний удар з боку рф по Україні сьогодні, попереджають в посольстві США

Про потужний удар з боку рф по Україні сьогодні, попереджають в посольстві США

Диппредставництво буцімто отримало конкретні дані про можливу значну атаку.

Деталей щодо удару там не повідомили.

"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальном серьезном воздушном нападении 20 ноября. В целях предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги."

Джерело: https://ua.usembassy.gov/mascot-update-u-s-embassy-kyiv-ukraine/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Маск посварився з топрадником Трампа Борисом Епштейном — ЗМІ
Сегодня 09:15    12
"Квартирну справу" Максима Микитася після двох років розгляду у суді почнуть слухати наново — Transparency International Ukraine
Сегодня 09:04    34
Санкційний зашморг на шиї країни-терористки затягується дедалі сильніше
Сегодня 08:55    44
Продаж за безцінь землі на Закарпатті: АП ВАКС засилила зміну запобіжних заходів двом підозрюваним
Сегодня 08:45    50
Харківщина, 20 листопада
Сегодня 08:36    51
Китайські банки створюють чорний список, пов’язаний із санкціями проти рф – ЗМІ
Сегодня 08:35    52
Оперативна інформація станом на 08.00 20.11.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:28    59
"Чим далі битимуть ЗСУ, тим коротшою буде війна" - Сибіга
Сегодня 08:26    62
Телефонні дзвінки не зупинять путіна
Сегодня 08:15    63
СБУ та Нацполіція знешкодили агентурну групу фсб, яку створили для вчинення терактів по всій Україні
Сегодня 08:05    77
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 