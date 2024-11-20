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Про потужний удар з боку рф по Україні сьогодні, попереджають в посольстві США
Диппредставництво буцімто отримало конкретні дані про можливу значну атаку.
Деталей щодо удару там не повідомили.
"Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальном серьезном воздушном нападении 20 ноября. В целях предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства приказано укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги."
Джерело: https://ua.usembassy.gov/mascot-update-u-s-embassy-kyiv-ukraine/