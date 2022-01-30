Про роботу КПВВ на лінії розмежування в районі проведення ООС

Відповідно до рішення Командувача операції Об’єднаних сил усі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00

При цьому окупанти продовжують повністю блокувати рух на п’яти з семи дорожніх коридорів.

Щоденно пропуск через лінію розмежування здійснюється лише в «Станиці Луганській». За тиждень інтенсивність перетину лінії розмежування збільшилась на 9 %. Всього за вказаний період через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 6 981 особа, а на контрольовану територію – 6 795 осіб.

Навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю. У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 301 особа та 62 транспортних засоби до тимчасово окупованої частини Донеччини. Водночас 304 особи та 53 транспортних засоби проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ «Новотроїцьке» проїхала вантажівка з гуманітарною допомогою від Дитячого фонду ООН(UNICEF). Мешканцям тимчасово окупованої території України доставлено 22,5 тонни дитячого харчування.

Нагадуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1407 скасовано вимогу щодо самоізоляції для осіб, які виїжджають з тимчасово окупованої території через КПВВ. Так, під час перетинання КПВВ на лінії розмежування громадянам не потрібно проходити обов’язкову самоізоляцію та встановлювати мобільний додаток «Вдома».

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»