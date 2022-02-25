Про ситуацію на Чорнобильській АЕС та стан безпеки інших ядерних установках (ОНОВЛЕНО)

24 лютого 2022 року близько 17 години внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що знаходяться у зоні відчуження: Сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; Новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків. Військова частина No3041, що охороняла ДСП ЧАЕС, роззброєна.

За інформацією оперативного чергового ДСП ЧАЕС, станом на 17:30, жертв і постраждалих з числа персоналу ЧАЕС не було, на промисловому майданчику ЧАЕС нічого не знищено, цілісніть захисних бар’єрів ядерних установок не порушена, змін радіаційної ситуації не спостерігається.

Cтаном на 20:30 контроль над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження фактично втрачено, про що Держатомрегулюванням поінформовано Міжнародне агенство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Атомні електростанції, інші ядерні і радіаційні об’єкти України є об’єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення військових дій і не мають піддаватись нападу, відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 08 червня 1977 року.

Ядерна установка “Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів” (м. Харків) переведена оперативним персоналом ННЦ ХФТІ у глибокий підкритичний стан і знаходиться у штатному безпечному режимі.

Дослідницькій реактор Інституту ядерних досліджень (м. Київ) зупинений і приведений у безпечний стан та знаходиться під охороною та обороною Національної гвардії України.

За повідомленням ДП «НАЕК «Енегоатом», станом 21:30, атомні електростанції України працюють у штатному режимі.

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Дані з Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження, які доступні в режимі онлайн, свідчать про перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випомінювання (червоні точки) на значній частині пунктів спостережень. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.

Оновлена інформація!

Як повідомлялось раніше, зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження.

Такі коливання показників датчиків Аскро, фахівці Екоцентру повязують з порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок руху великої кількості важкої військової техніки через зону відчуження та підняттям у повітря забрудненого радіоактивного пилу.

Стан ядерних установок та інших обєктіа ЧАЕС - без змін.

Источник: facebook.com / Державна інспекція ядерного регулювання України

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