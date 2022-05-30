Пробуксовывая на поле боя, Кремль активизировал информационную войну

Свежая аналитика от CYNIC

Основными в течение ближайших дней станут 4 кремлёвских тезиса. Будьте бдительны и осторожны, не поддавайтесь панике. Итак:

1) Запад кинул Украину. Германия и Франция стопорят поставки, а это значит, что Украину скормят России по частям.

● Исходим из нового правила пропаганды - "говорить правду, но гиперболизируя проблемы в сотни раз". Мы действительно видим заторможенность Германии и Франции, однако фиксация именно на этом дуэте в контексте "уменьшения западной помощи" - это манипуляция. К тому же не стоит включать в список Италию, которая предложила "вариант переговоров" для внутреннего потребителя, чтобы затем для самих итальянцев сообщить: "Мы пытались делать все, что могли. Кремль от переговоров отказался, поэтому мы задумались о новых партиях вооружения".

● Фиксация на Берлине и Париже - это пример гиперболизации небольшой проблемы до размеров катастрофы. Всё необходимое вооружение поставляется Лондоном, Вашингтоном и их ближайшими союзниками. Такого единения по поставкам тяжёлого вооружения как в последнюю неделю ваш покорный слуга не видел все 3 месяца войны.

● Мы также не можем сказать, что Париж и Берлин не занимаются блефом, пытаясь играть роль "хорошего полицейского" и "переговорщика" с Кремлем. Оружия - колоссальное количество: будут включаться западные дезинформационные центры, чтобы не дать россиянам узнать ни пути их доставки, ни их истинное количество, ни вообще даже название этого оружия. Берлин и Париж не принципиальные игроки в этой бойне - в "Рамштайн" входит около 50 стран, и фиксация на Шольце и Макроне - это распространение пессимизма, не имеющего реальных поводов и предпосылок.

2) В случае поражения РФ ударит ядерным оружием.

● Опять вспомнили старые песни... Раньше об этом верещал Лавров - теперь молчит. Кремль получил предупреждение от Запада, что в случае нанесения ядерного удара любой силы по Украине Россию ждёт "дождь из ракет", включая противобункерные. После того, как этот ультиматум Лондона и Вашингтона был озвучен, ни одно официальное лицо больше не высказывалось о вероятности применения ядерного оружия - они застыли от страха. Эту функцию передали пропагандистам и ботам, чтобы они пугали не западных представителей, а самих украинцев: "Сопротивление бесполезно: когда крысу зажмут в углу, она ударит ядерным оружием". Не ударит, потому так и верещит из всех сил. "Не дайте нам проиграть",- кричит Кремль.- "Путину будет конец". И, пытаясь предотвратить этот конец, Кремль хочет заставить украинцев пожертвовать территорией с осознанием, что сопротивление тщетно.

3) Россия прорывается по восточному фронту - Лиман взят, Северодонецк взят, вскоре образуется "кольцо".

● Избранная Кремлем тактика предполагает "молниеносное взятие", а не топтание на месте в течение недель. Резервы заканчиваются - нового современного вооружения у Москвы не осталось. В бой пошли даже "Солнцепёки" - самое мощное существующее неядерное оружие. Кремль стратегически проиграл битву за Донбасс, задохнувшись в наступлении за 2 дня.

● Обозначенные успехи - локальные, не несущие кардинальной перемены: ресурсов для дальнейшего продвижения у Москвы не осталось, а при этом планируемого вооружения для обороны от этой самой волны на линии фронта так и не появилось - Украина остановила "наскок" почти голыми руками.)

4) Россия возможно не сможет прорваться слишком глубоко, но уже захваченные территории Украина отбить не сможет.

● Как уже говорилось, Россия вкинула на фронт практически все вооружение, что у нее было. Резервов катастрофически мало - и все они времён первого ленд-лиза. А на Украину работают почти 50 государств с самой развитой экономикой - ей поступает сверхсовременное вооружение. Россияне "сожгли" захваченные территории, но не оставили ресурсов для их обороны. Банально нет вооружения, чтобы защищать оккупированные территории. И поступающие от поставок нефти и газа деньги невозможно конвертировать в оружие - его Кремлю никто не продаст - сами производить не в состоянии - нет технологий.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14307

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