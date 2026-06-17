Процесс восстановления будет длиться какое-то время, будет стоить десятки миллионов гривен

Восстановление Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», который разрушен российским обстрелом, будет стоить по меньшей мере десятки миллионов гривен — генеральный директор Олеся Островская-Люта

У нас в "Мистецьком арсенале" повреждено ориентировочно две тысячи квадратных метров кровли и чердака. Конечно, это все подлежит восстановлению. Мы над этим работаем

В то же время она рассказала, что не пострадали никакие музейные экспонаты, и вся музейная коллекция в полном порядке.

"Однако мы понимаем, что процесс восстановления будет длиться какое-то время. Он, очевидно, будет стоить по меньшей мере десятки миллионов гривен, может больше. Мы еще этого не знаем, как раз происходит оценка последствий", - заявила гендиректор.

Она отметила, что Комплекс начинает переговоры с потенциальными донорами, в основном международными организациями относительно возможностей поддержки, финансирования восстановления Арсенала.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/69113

Новости портала «Весь Харьков»