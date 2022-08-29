Продавцы ужасов и липовых чудес

Лавры запасного президента продолжают травмировать тонкую душевную конструкцию известного российского блогера Дмитрия Медведева. Отдых в Дубае вроде как должен был пойти на пользу неприкаянному деятелю ястребиного крыла, но из измененного состояния сознания Димон так и не вынырнул. Путин, выступающий в роли премудрого пескаря и озабоченный своим выживанием, продолжает пользовать бывшего тандемовца в качестве пугала и сливного бачка.

Именно в таком ключе выглядит недавнее нашумевшее интервью Медведева французскому каналу LCI. Оно было подано европейской аудитории без купюр с целью живого ознакомления общественности с тем, что из себя представляет Канатчикова дача в Кремле.

В кратком изложении пассажи чудовища таковы. Третья мировая война ещё не началась, но как минимум первый ангел апокалипсиса уже вострубил. По мнению Медведева, "спецоперация" в Украине как раз направлена на спасение мира от трагического конца. Т.е. Европа должна быть благодарна Москве за вторжение в суверенную страну, создание самого крупного гуманитарного кризиса со времён Второй мировой войны и превращение ЗАЭС в военную базу. Вот такой катехон на полях борьбы со вселенским злом. Гитлер резонно задаётся вопросом: "А что, и так можно было?"

Так же обыденно Медведев обвиняет украинское правительство в гибели граждан Украины. Украинское оружие размещается не там, где надо. Видимо, дурашка забыл недавние россказни своего главаря про право РФ размещать вооруженные силы на своей территории, где заблагорассудится. Жалкий сетует на эффективное сопротивление ВСУ оккупантам, которых демилитаризируют не цветами.

Есть у непросыхающего Медведева претензии и к украинскому президенту. Он не вызывает у россиян доверия. Косвенно подтверждается информация о безуспешных попытках физического устранения Зеленского. Хваленые киллеры ГРУ и ФСБ потерпели крах, и приходится скрепя сердце признать, что поскольку Зеленского избрал народ, то он все-таки собеседник. Кремль не брезгует ни чем, и украинский пример как раз обнажает шаблоны, применяемые к неугодным правительствам. Здесь весь арсенал от государственных переворотов до экономического подрыва оппонентов.

Голубая мечта марионетки Медведева и его кукловодов – победа над ЕС при помощи газовых цен. Он с упоением озвучивает прогнозы, согласно которым до конца 2022 года цена для газ для европейцев подскочит до 5000 евро за 1000 куб.м!

Для этого "Газпром" искусственно блокирует поставки, козыряя готовностью год вообще не поставлять газ, демонстративно сжигает излишки газа на границе с Финляндией, строит козни альтернативным поставщикам. Вот такой заботливый продавец, желающий погибели своих покупателей.

Поразительно, но страна-агрессор не чувствует, что ведёт себя как на пиру во время чумы. До сих пор внедряется культ "нормальности", вот даже Пугачева вернулась. Многие рядовые россияне так до сих и не поняли, почему Европа отменяет для них въездные визы, ведь они-то при чем к преступлениям путинизма? Страдания десятков миллионов украинцев для них не повод озаботиться правами человека. Но стоит перекрыть доступ к привычным благам, как рашистский обыватель вопит о дискриминации и "отмене России". Народ и верхушка – одна сатана.

‌Клоунский колпак у Медведева всеми силами хочет вырвать первый зам АП Кириенко. Их давно сравнивают не в пользу ДАМа. Из штанишек тихушника-технократа он метит в крупные государственники. Кириенко любой ценой надо провести фейковые референдумы. В дополнение к бордам "Мы с Россией один народ" в разрушенных городах в АП заказали пеньковую "социологию", согласно которой в "ЛДНР" число сторонников соития с РФ выросло до 91%. В Херсоне и Запорожье липовые цифры немного скромнее, но работа кипит. Похоже, жизнь Владиленовича болтается на нитке, и если обещанные им "чудеса" вдруг испарятся – она однозначно оборвется.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/713

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