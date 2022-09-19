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Продолжается раскачивание "российских войск" непосредственно Кремлем

Продолжается раскачивание российских войск непосредственно Кремлем

Все эксперты многократно говорили, что нельзя к профессиональному составу армии (вне зависимости от наличия у неё профессиональных навыков) прикреплять ЧВК (по-сути наемники, у которых своя дисциплина и свой "устав"), зэков (о них мы недавно рассуждали) и спецслужбы (сотрудники ФСБ среди этого "сброда" - белые вороны, которые будут вызывать лишь негатив среди военного состава).

Ну и почва для конфликта, как всегда, колоритная - невозможность поделить награбленное (помните мы с вами недавно рассуждали про то, что "лучше своих перестрелять, чтоб украденное на меньшее число рыл пришлось делить"?).

А дальше - хуже. С каждым новым успехом ВСУ слухи (а не реальные действия) о том, что Украина готовит контрнаступление на каком-то направлении будут вызывать схожий эффект, в контексте которого свои своих же перестреляют, чтобы в итоговой "дележке" участвовало меньше "рыл".

Джерело: https://t.me/cynic2020/7481

Новости портала «Весь Харьков»

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