Продолжаются бои на острове Змеиный - британская разведка

Продолжаются бои на острове Змеиный, где россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон, - британская разведка

Украина поразила российские средства противовоздушной обороны и суда снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря - после потери ракетного крейсера «Москва».

Попытки россии усилить гарнизон на острове дают Украине больше возможностей для ведения боя с российскими войсками и уничтожения техники.

По данным разведки, если россия укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Источник: https://t.me/u_now/48271

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