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Продовжуємо наш спротив російській агресії - Олег Синєгубов

Продовжуємо наш спротив російській агресії - Олег Синєгубов

Знову вночі російські окупанти нанесли близько 27 ударів із різних видів зброї по житлових кварталах Харкова. Ворог хоче нас деморалізувати та продовжує наносити хаотичні удари по цивільній інфраструктурі.

Наші ЗСУ тримають позиції. На сьогодні ведуться активні бої в напрямку Ізюма. Росіяни намаються прориватися, але їм це не вдається, натомість зазнають великих втрат.

У районі Ізюму проводимо евакуаційні заходи, радимо слідкувати за повідомленнями органів місцевого самоврядування та за можливості все таки тимчасово переїхати до більш безпечних місць. Окремо хочу звернутися до жителів Харківщини: не чіпайте снарядів, які не розірвалися. Не намагайтеся їх переносити, ліквідовувати самотужки і т.д. Як тільки ви побачили боєприпас - телефонуйте 101.

Також просимо не ігнорувати сигнали тривоги та одразу ховатися в укриття. Небезпека не минула.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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