Проехал на красный и предлагал взятку: в Харькове остановили пьяного водителя
Алкотестер показал 1,34 промилле.
Ночью 2 февраля на улице Клочковской правоохранители остановили автомобиль Nissan, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
Во время общения и составления административных материалов полицейские обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, и предложили ему пройти соответствующий осмотр. Результат оказался положительным и составил 1,34 промилле.
Мужчина предложил инспекторам взятку в сумме 3000 гривен. Патрульные предупредили об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждение и предложил инспекторам деньги в сумме 10 000 гривен.
На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП и постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.
Источник: vecherniy.kharkov.ua