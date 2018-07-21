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Прогноз Нацбанку: підвищення цін на газ та відтермінування співпраці з МВФ

Прогноз Нацбанку: підвищення цін на газ та відтермінування співпраці з МВФ

Національний банк України опублікував інфляційний звіт за липень 2018 року, у якому йдеться про ризики для інфляції через відтермінування співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ.

«Так, наприкінці 2018 року очікується більш суттєве, ніж передбачалося раніше, підвищення адміністративно регульованих цін і тарифів через наближення цін на газ на внутрішньому ринку до ціни імпортного паритету», — повідомляють в Нацбанку.

Там також додають, що інтерес інвесторів до України суттєво скоротився. Зокрема, через загальносвітову тенденцію зменшення зацікавленості у фінансових інструментах країн, що розвиваються.

Крім цього, на настрій міжнародних кредиторів України впливає відтермінування співпраці з МВФ через відсутність прогресу у проведенні реформ в Україні.

Напередодні в Нацбанку погіршили свої прогнози щодо зростання економіки України у 2018 році з 2,9% до 2,5%.

Серед причин перегляду свого економічного прогнозу в гірший бік, НБУ називає вичерпання ефекту від підвищення мінімальної зарплати, а також жорстку монетарну політику, яку Нацбанк вимушений провадити з метою зниження рівня інфляції. Зокрема, мова йде про підвищення облікової ставки до 17,5%.

Напередодні свої прогнози економічного зростання оприлюднили у Мінекономіки, яке прогнозує зростання ВВП України складе 3,2% у 2018 році, 3% у 2019 році та 4,1% у 2020 році згідно з базовим сценарієм.

Крім цього, у Мінекономіки спрогнозували, що у 2018 році ціни на газ для українських громадян зростуть на 18%, у 2019 році — на 5-8%, а у 2020 році — на 14%. Тарифи на електроенергію, на думку МЕРТ, зростатимуть на 25% на рік, починаючи з 2019 року.

Також у своїх прогнозах МЕРТ очікує поступове знецінення гривні до 30,7 гривень за долар у 2021 році.

Источник: newsua.one

Новости портала «Весь Харьков»

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