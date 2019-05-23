Програма СБУ «На тебе чекають вдома» продовжує повертати колишніх бойовиків до мирного життя

Завдяки Програмі Служби безпеки України «На тебе чекають вдома» ще один колишній учасник терористичної організації «ЛНР» повернувся до мирного життя.

Співробітники СБУ встановили, що у квітні 2018 року мешканець тимчасово окупованого Лутугинського району через матеріальні труднощі вступив до так званої «народної міліції ЛНР». У лавах проросійських сепаратистів чоловік залучався до чергувань на бойових позиціях терористів, будував фортифікаційні споруди, спостерігав за позиціями військовослужбовців ЗСУ. Зазнавши морального тиску та фізичних знущань з боку бойовиків, чоловік швидко розчарувався у своєму виборі.

У листопаді минулого року він перейшов на підконтрольну українській владі територію і звернувся до правоохоронців. Після ретельної перевірки співробітники СБУ встановили, що чоловік не брав безпосередньої участі у бойових діях і не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

У травні рішенням суду колишнього учасника НЗФ звільнено від кримінальної відповідальності.

З початку 2019 року Програмою СБУ «На тебе чекають вдома» скористалося одинадцять колишніх учасників терористичної організації «ЛНР», п`ятеро з них уже повернулись до мирного життя. Загалом за час існування Програми на Луганщині від кримінальної відповідальності звільнено сорок три особи.

Служба безпеки України нагадує, що відповідно до ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільняються особи (крім керівників та організаторів), які добровільно повідомили правоохоронні органи про терористичну діяльність, сприяли її припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такої групи чи організації, та якщо в їхніх діях немає складу іншого злочину.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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