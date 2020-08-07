Прохожие прямо посреди улицы помешали похитить человека

В Харькове прохожие предотвратили похищение человека посреди улицы, а полиция вовремя задержала злоумышленников.

Об этом УНН сообщили правоохранительные органы.

Двое мужчин пытались силой посадить в автомобиль ВАЗ-2110 прохожего, надев ему на руки наручники. Злоумышленники таким образом хотели выбить из пострадавшего одолженные деньги. Но очевидцы происходящего вовремя вмешались.

Продолжается досудебное расследование.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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