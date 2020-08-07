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Прохожие прямо посреди улицы помешали похитить человека
В Харькове прохожие предотвратили похищение человека посреди улицы, а полиция вовремя задержала злоумышленников.
Об этом УНН сообщили правоохранительные органы.
Двое мужчин пытались силой посадить в автомобиль ВАЗ-2110 прохожего, надев ему на руки наручники. Злоумышленники таким образом хотели выбить из пострадавшего одолженные деньги. Но очевидцы происходящего вовремя вмешались.
Продолжается досудебное расследование.
Источник: objectiv.tv
Автор: Артем Некрасов
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