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Проєкт виховання «орлят-дошкільнят» кремль запровадив на ТОТ Луганщини

Проєкт виховання «орлят-дошкільнят» кремль запровадив на ТОТ Луганщини

росія продовжує знищувати українську ідентичність із самого малку – у двох дитячих садках ТОТ Луганщини стартував пілотний проєкт «орлята-дошкільнята».

Офіційно – «знайомство» дітей із «традиціями русскага міра».

Насправді – промивання мізків ще у дошкільному віці, щоб перетворити їх на майбутніх слухняних виконавців кремлівських наказів.

Це не освіта – це спланований злочин, спрямований на знищення української національної свідомості.

Наше майбутнє – це не «орлята-дошкільнята», а сильні й вільні українці!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6451

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