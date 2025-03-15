Сегодня 10:54
Просмотров: 67
Проєкт виховання «орлят-дошкільнят» кремль запровадив на ТОТ Луганщини
росія продовжує знищувати українську ідентичність із самого малку – у двох дитячих садках ТОТ Луганщини стартував пілотний проєкт «орлята-дошкільнята».
Офіційно – «знайомство» дітей із «традиціями русскага міра».
Насправді – промивання мізків ще у дошкільному віці, щоб перетворити їх на майбутніх слухняних виконавців кремлівських наказів.
Це не освіта – це спланований злочин, спрямований на знищення української національної свідомості.
Наше майбутнє – це не «орлята-дошкільнята», а сильні й вільні українці!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6451
Темы: діти, окупація, пропаганда, росія, україна