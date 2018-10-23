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Прокуратура АРК передала арештоване судно «НОРД» до АРМА

Прокуратура АРК передала арештоване судно «НОРД» до АРМА

Прокуратурою Автономної Республіки Крим 19.10.2018 на виконання ухвали Херсонського міського суду Херсонської області речовий доказ у кримінальному провадженні - судно СЧС «Норд» (бортовий номер Ч -13-0057) передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів(АРМА).

Зазначене рішення прийнято з метою збереження бюджетних коштів, які витрачаються на утримання арештованого судна на території морського порту «Бердянськ».

Нагадаємо, що 04.10.2018 прокуратурою Автономної Республіки Крим до Апеляційного суду м. Києва спрямовано обвинувальний акт відносно громадянина України - капітана судна СЧС «Норд» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 КК України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави), для визначення підсудності та подальшого розгляду по суті.

Так, капітан судна СЧС «Норд» на шкоду інтересам України забезпечив незаконний виїзд з тимчасово окупованої території України поза межами дозволених Порядком контрольних пунктів перетину адміністративного кордону з півостровом Крим членам екіпажу зазначеного судна, з метою промислового вилову риби.

За матеріалами прес-служби прокуратури АР Крим

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: гпу

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