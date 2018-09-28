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Прокуратура Автономної Республіки Крим припинила незаконне водопостачання в окупований Крим

Прокуратура Автономної Республіки Крим припинила незаконне водопостачання в окупований Крим

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Службою безпеки України зафіксувала та припинила незаконний відбір та транспортування води в сторону окупованого Криму. Свердловини, де здійснювався відбір, знаходяться за 15 метрів від лінії розмежування. За попередніми даними замаскована пластикова труба була прокладена до 2014 року та веде до промислового підприємства, яке знаходиться одразу за лінією розмежування.

Під час досудового розслідування кримінального провадження відносно ПрАТ "Кримський Титан", прокуратурою АР Крим разом із Службою безпеки України, проведено обшуки за місцезнаходженням двох свердловин у Каланчацькому районі Херсонської області, які згідно технічної документації призначалися виключно для видобутку підземних вод та їх постачання на вказане підприємство.

За результатами проведених обшуків було виявлено, що від однієї із свердловин пролягає прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованою територією АР Крим у напрямку заводу ПрАТ "Кримський Титан". За допомогою труб здійснювалося приховане та необліковане постачання води. Можлива потужність виявленої врізки в одній з свердловин – 250 кубометрів води на годину.

У ході проведення слідчих дій, дане постачання було зафіксовано та припинено. Прокуратурою АР Крим встановлюється коло осіб, які можуть бути причетними до здійснення скритого та необлікованого водопостачання та здійснюються заходи щодо надання правової кваліфікації зазначеним фактам.

Источник: ark.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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