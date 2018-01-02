Прокуратура домоглася реального повернення громаді земельної ділянки у Холодногірському районі міста вартістю 17,8 млн. грн.

Харківська місцева прокуратура №1 забезпечила реальне виконання рішення апеляційного суду області про розірвання договору оренди землі площею маже 2 га у Холодногірському районі міста та повернення її територіальній громаді м. Харкова.

Як розповіла керівник місцевої прокуратури Катерина Шевцова, ще у 2006 році міська рада передала в оренду одному з товариств з обмеженою відповідальністю земельну ділянку для будівництва житлового комплексу.

Однак будівельні роботи на зазначеній землі не розпочались. Більше того, останні кілька років товариство систематично не сплачувало орендну плату. Загалом заборгованість склала понад 300 тис. грн. У зв'язку з цим прокуратура звернулася з позовом до суду, який було задоволено.

Наразі рішення суду реально виконано у повному обсязі. Право оренди припинено. Ділянка вартістю 17, 8 млн. грн. повернута громаді міста.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник:khar.gp.gov.ua

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