Прокуратура Ливана задержала сирийское судно, которое перевозило украденную из Украины пшеницу

В случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры относительно условий его передачи Ливану.

Напомню, что ранее посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельств пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных украинских территорий.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15984

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