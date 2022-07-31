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Прокуратура Ливана задержала сирийское судно, которое перевозило украденную из Украины пшеницу
В случае конфискации груза Украина будет готова вести переговоры относительно условий его передачи Ливану.
Напомню, что ранее посол Украины в Бейруте Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и попросил выяснить обстоятельств пребывания в ливанских территориальных водах сирийского судна, которое было загружено ячменем, вывезенным с оккупированных украинских территорий.
Джерело: https://t.me/Sharpreview/15984