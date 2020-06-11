Прокуратура: Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Российский актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в Москве, в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения.

Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

"Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Источник: golos.ua/

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