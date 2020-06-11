Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:24
Просмотров: 30

Прокуратура: Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Прокуратура: Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Российский актер Михаил Ефремов, который совершил смертельное ДТП в Москве, в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения. 

Об этом в среду, 10 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. 

"Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Источник: golos.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

В аварии в Богодухове погибла велосипедистка
10.06.2020 16:57    191
Четырехлетний ребенок серьезно пострадал в ДТП в Первомайском
10.06.2020 13:08    167
В Киеве у посла ЮАР украли авто и совершили на нем ДТП: все детали и фото
10.06.2020 06:26    119
Умер водитель автомобиля, который попал в ДТП с актером Ефремовым: названа причина
10.06.2020 00:09    748
На Клочковской в забор врезалась легковушка: есть пострадавшие
09.06.2020 12:50    223
Российский актер Ефремов устроил пьяное ДТП в центре Москвы
09.06.2020 12:08    336
ДТП на проспекте Победы устроил пьяный экс-советник Кернеса Санин
09.06.2020 11:01    290
Четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Победы
09.06.2020 10:44    183
Камери автофіксації зафіксували 200 тисяч порушень ПДР за 5 днів роботи
09.06.2020 10:05    122
Кому сегодня отключили водоснабжение: адреса
09.06.2020 09:59    117
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 