Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 73

Прокуратура представила видео препятствования родственницы Сысы работе журналистов

Прокуратура представила видео препятствования родственницы Сысы работе журналистов

Женщина не давала сотрудникам канала “112 Украина” снимать сюжет.

Прокуратура Харьковской области обнародовала видео, на котором видно, как именно родственница директора Гутянского лесхоза мешала работе журналистов “112 Украина”.

“Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, начала закрывать объективы видеокамер, толкать работников СМИ. Кроме того, она своим телом заблокировала выезд машины, принадлежащей журналистам, пока ее подельники прокалывали колеса машины, требуя удалить отснятый материал”, – сообщает прокуратура.

Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении родственнице директора ГП «Гутянское лесное хозяйство», которая препятствовала профессиональной деятельности журналистов.

Напомним также, что директора Гутянского лесхоза отправили под ночной домашний арест. Силовики считают, что из-за действий Сысы государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковские власти не реагируют на бомжей в подвале многоэтажки – мнение
Сегодня 07:30    75
Бывший начальник харьковского ГАИ задержан за вождение в пьяном виде - СМИ
Сегодня 07:02    98
В Харькове освятили всю водопроводную воду
Сегодня 06:15    87
СБУ затримала на хабарі прокурора однієї з місцевих прокуратур Харкова
19.01.2020 10:37    191
Чиновник Кернеса попался на махинациях с асфальтом на 2 млн гривен
19.01.2020 09:56    213
Во время военной присяги двое новобранцев НГУ сделали предложение своим девушкам (ФОТО)
19.01.2020 08:52    148
Авиарейсы в Шарджу из Харькова отменят
19.01.2020 08:03    220
С собакой за рулем: в Харькове случилось невиданное происшествие (ВИДЕО)
19.01.2020 07:29    791
В Харькове разыскивается опасный преступник
19.01.2020 06:55    774
Автомобиль врезался в остановку с людьми в Харькове (ВИДЕО)
19.01.2020 06:32    1033
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 