Прокуратура представила видео препятствования родственницы Сысы работе журналистов
Женщина не давала сотрудникам канала “112 Украина” снимать сюжет.
Прокуратура Харьковской области обнародовала видео, на котором видно, как именно родственница директора Гутянского лесхоза мешала работе журналистов “112 Украина”.
“Женщина с группой других лиц подбежала к журналистам, начала закрывать объективы видеокамер, толкать работников СМИ. Кроме того, она своим телом заблокировала выезд машины, принадлежащей журналистам, пока ее подельники прокалывали колеса машины, требуя удалить отснятый материал”, – сообщает прокуратура.
Ранее сообщалось, что прокуратура сообщила о подозрении родственнице директора ГП «Гутянское лесное хозяйство», которая препятствовала профессиональной деятельности журналистов.
Напомним также, что директора Гутянского лесхоза отправили под ночной домашний арест. Силовики считают, что из-за действий Сысы государству был нанесен ущерб почти на 4,2 миллиона гривен.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина