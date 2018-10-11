Прокуратура расследует случай жестокого обращения с подопечным пансионата под Харьковом

Видеозапись инцидента сегодня опубликовал в Instagram пользователь под ником jenya_zub_.

В видео присутствует ненормативная лексика.

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В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области сообщили, что информация о происшествии поступила в Харьковский отдел полиции сегодня, её внесли в Журнал единого учёта.

Прокуратура начала расследование по статье «Побои и истязания», сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

По информации Харьковской облгосадминистрации, женщина уволена. «Мы благодарны общественности за то, что выявили данный случай. Ситуация из ряда вон выходящая», — прокомментировал директор Департамента соцзащиты населения ХОГА Юрий Шпарага.