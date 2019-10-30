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Прокуратура в судовому порядку повернула 70 га державної землі, розташованої в Згурівському районі Київської області

Прокуратура в судовому порядку повернула 70 га державної землі, розташованої в Згурівському районі Київської області

Велика Палата Верховного Суду визнала обгрунтованими доводи прокурора стосовно незаконності набуття фізичною особою права на землю в пільговому порядку.

Так, прокуратурою Київської області встановлено численні порушення вимог законодавства при передачі у 2014 році Головним управлінням Держземагентства у Київській області одному з мешканців Черкаської області в оренду на 49 років земельних ділянок державної власності загальною площею 70 га для ведення фермерської діяльності. Набувач штучно використав механізм створення фермерського господарства для спрощеного порядку одержання приватними суб’єктами в користування землі державної власності без земельних торгів, землю не обробляв, а таке право передоручив іншій особі.

З метою захисту інтересів держави прокуратура подала позовну заяву. Суди першої та апеляційної інстанцій погодилися з доводами прокурора та визнали недійсними накази Головного управління Держземагентства у Київській області й договори оренди землі, а також зобов’язали орендаря повернути державі землю.

Не погоджуючись із прийнятими рішеннями, орендар подав до суду касаційну скаргу, яку суд залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій без змін.

Источник: gp.gov.ua

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Темы: гпу, суд

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