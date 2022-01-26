Прокуратура вилучила та за рішенням суду передала АРМА вибухівки вартістю понад 5 млрд грн

Суд передав Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) понад 3 тис. тонн вибухових речовин - порохових зарядiв вартістю понад 5 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, яке розпочалося влiтку 2021 року, у 2010 році одне з приватних підприємств Запорізької області, без необхідного дозволу за 15 тис. грн придбало вибухівку у підприємства, яке мало право її утилізувати.

Ці вибухові речовини - пороховi заряди, призначенi для спорядження турбореактивних снарядiв та ракет до реактивних систем залпового вогню. Їх ринкова вартість, за попередньою оцінкою, становить більше 5 млрд грн.

Упродовж усього часу вибухівка безоплатно зберігалась на 6 тис. кв м території одного з військових арсеналів, що перешкоджало використанню зайнятих потужностей для потреб ЗСУ та призвело до значних витрат оборонного відомства.

Прокурорами САП у військовій та оборонній сфері визнали вибухівку речовим доказом у кримінальному провадженні.

Источник: espreso.tv

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