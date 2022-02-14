Прокуратура вимагає повернути громаді м. Харкова земельну ділянку вартістю понад 450 млн грн

Обласною прокуратурою до суду пред’явлено позов в інтересах держави до Харківської міської ради та приватних товариств про визнання незаконними та скасування рішення міської ради, визнання недійсним договору оренди земельної ділянки, розташованої в районі Олексіївського лугопарку, площею 7,5 га та вартістю понад 450 млн грн та зобов’язання повернути зазначену землю громаді міста.

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Дмитро Вітер, встановлено, що Харківською міською радою у 2021 році прийнято рішення про передачу в оренду приватному товариству земельної ділянки для будівництва житлового комплексу.

Чинним законодавством передбачено, що права на земельні ділянки комунальної форми власності, в тому числі право оренди для здійснення будівництва, передаються приватним юридичним та фізичним особам виключно шляхом проведення земельних торгів — аукціонів.

Вказане рішення міської ради прийнято без проведення торгів, тобто всупереч вимогам ст.ст. 124, 134, 135 Земельного кодексу України.

Проведення торгів забезпечило б максимальне надходження до місцевого бюджету грошових коштів у вигляді орендної плати за використання цієї земельної ділянки, а також стимулювало розвиток ринку житлової та громадської забудови у місті шляхом розширення конкуренції.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Источник: khar.gp.gov.ua

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