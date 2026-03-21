Сегодня 09:58
Прокурори фіксують наслідки російських атак по Ізюмщині

Семеро людей постраждали внаслідок російських атак по Ізюмщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 березня близько 22:45 збройні сили рф завдали авіаційного удару по місту Ізюм. Попередньо встановлено застосування керованої авіабомби з УМПК. Унаслідок влучання пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків та автомобіль.

Постраждали пʼятеро людей, серед яких 14-річна дівчинка — у неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Близько 23:00 ворог атакував село Оскіл Ізюмського району — попередньо, керованою авіабомбою з УМПК. Пошкоджено лінію електропередач.

Вже о 23:50 війська рф завдали повторного удару по населеному пункту. Пошкоджено житлові будинки. Постраждали двоє літніх людей — 75-річна жінка та 76-річний чоловік, які зазнали гострої реакції на стрес.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

