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Прокурори провели огляд руйнацій у Люботині, нанесених ракетою Калібр ще у березні

Прокурори провели огляд руйнацій у Люботині, нанесених ракетою Калібр ще у березні

17 червня прокурорами Харківської окружної окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проведено огляди житлових будинків в м. Люботині.

Як повідомлялось раніше, в ніч на 28 березня цього року російські військові нанесли ракетний удар по населеному пункту. Ворожим вогнем окупантів пошкоджено низку житлових будинків, декілька з яких повністю зруйновано.

Прокурори допитали свідків та потерпілих від обстрілів військових країни-агресора.

Під час оглядів виявлено та вилучено частини ракети, які будуть направлені для проведення необхідних експертних досліджень. Попередньо встановлено, що обстріл здійснено крилатою ракетою «Калібр».

Агентство Телевидения Новости

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