Прокурори зафіксували наслідки ворожого обстрілу села на Харківщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вночі 21 березня ворог атакував БпЛА села Велика Бабка у Чугуївському районі.

Пошкоджено будинок культури. Без постраждалих.

Попередньо, для атаки війська рф застосували БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости