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Прокурори зафіксували наслідки ворожого обстрілу села на Харківщині

Прокурори зафіксували наслідки ворожого обстрілу села на Харківщині

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, вночі 21 березня ворог атакував БпЛА села Велика Бабка у Чугуївському районі.

Пошкоджено будинок культури. Без постраждалих.

Попередньо, для атаки війська рф застосували БпЛА «Герань-2».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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