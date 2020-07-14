Пропаганда Кремля розкручує фейк про «атаку» ЗСУ на протиповітряну оборону РФ у Криму

Медіа агресора почали розкручувати сюжет про нібито втручання якимись таємничими радіоелектронними засобами боротьби у діяльність зенітно-ракетних комплексів С-400 та «Панцир-С» окупаційних сил РФ в Криму. Та як не дивно, закидають авторство цих нібито проблем саме Збройним силам України. Російські ЗМІ пишуть про «вперше зафіксовані потужні відкриті атаки», навіть якісь «супутникові знімки» викладають, натякають на нібито навчання України на Азові, написав у Фейсбук доктор юридичних наук, професор Борис Бабін.

Він нагадав, що для російської пропаганди визнання будь-яких успіхів української армії – це повне табу, їх можна описувати для внутрішнього споживання РФ хіба що у вимірі «звірств карателів над мирними народами Єнакієвого».

«Тому нинішнє верещання окупантів про «оголене небо Криму» та «погрозу з моря» звісно має іншу мету. Бо як відомо раніше агресори для красивої картинки захоплювали власні радіостанції або обстрілювали з гармат власні військові частини. А тепер бачимо певний розвиток технологій, але – незмінний головний сюжет», — вважає він.

Крім того Бабін звернув увагу, що водночас у російській пресі за дивним збігом обставин з’явилися погрози зруйнувати ракетними ударами всю важливу військову інфраструктуру на території України, якщо Київ спробує «атакувати Крим».

«Хто ж власне наразі зібрався атакувати півострів – питання виключно з паралельної реальності. Очевидна об’єктивна нинішня обмеженість можливостей української армії та флоту нікого з ворожих агітаторів явно не засмучує. Отже пропагандистська складова підготовки росіян до якихось вкрай негативних дій або до погроз такими діями, в ув’язці з Кримом, вже системно запущена», — пише професор.

За його словами, на лаві говорючих голів, які розповідають про «водний геноцид України в Криму» відбулась заміна. Замість явно кітчевих «канальних експертів» у виді пані Поклонської та бізнес-партнерів «Башмаків» з нинішнього окупаційної адміністрації Криму, російські ляльководи вирішили показати світу пана Васермана.

«Який радісно розповів не лише про «міжнародні злочини України» але й про пластикові труби, що будуть плавати Азовським морем й нести в собі воду Кубані. Мабуть пана Анатолія після цих фантазій трохи дрюкнуть за погане володіння матчастиною адже він явно «чув дзвін. Бо пластикові труби у роспропаганді дійсно наразі у хиті новин, їх урочисто привезли в Сімферополь залізницею та звітують про нібито застосування для перекидання води з Білогірського району. Такі пояснення дивують місцевих, адже наразі очевидно, що й у Тайганському водосховищі під Білогірськом води цього року майже нема», — написав експерт.

Бабін вважає, що моніторинг справжніх задумів агресора із «водним доміно» Криму наразі дуже важливий, бо саме ці дії ворога віддзеркалять його справжні наміри.

«Такий аналіз має бути значно глибшим, та на порядок фаховішим, ніж сумнозвісні відосики про три куща на руслі Північно-Кримського каналу. В яких наразі дуже раді заблукати адепти самозаспокоєння з Херсону та Києву», — резюмував він.

Источник: sprotyv.info

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