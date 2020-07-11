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Пропаганда РФ роздуває з мухи слона: заява секретаря РНБО

Пропаганда РФ роздуває з мухи слона: заява секретаря РНБО

Хвиля негативу, яку можна спостерігати в інформаційному просторі України, є прямим наслідком спецоперацій ворога – Російської Федерації. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі 1+1.

За словами секретаря РНБО, в Україні “дуже потужна інформаційна російська агресія всередині країни кожен день”. Він зазначив, що з нею вкрай складно боротися через те, що Україна – не тоталітарна країна: тут вільне суспільство, інтернет, месенджери і канали, які “фізично неможливо закрити”.

“Коли з’являється та чи інша інформація, її починають роздувати, роблячи з мухи слона.. А на те, що днем ​​раніше це була муха, вже ніхто не звертає уваги”, — сказав Данілов.

Источник: sprotyv.info

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