Сегодня 10:53
Пропагандистам блокують канали YouTube

Упродовж останнього часу на території України YouTube було заблоковано понад 35 каналів осіб, що поширюють співзвучні російській пропаганді наративи

Зокрема, заблоковано канали, пов’язані з наступними особами:

● ексведуча підсанкційного телеканалу NewsOne Діана Панченко (2 канали);

● ексведучий підсанкційного телеканалу NewsOne Олександр Шелест (2 канали);

● блогер Олексій Арестович (2 канали);

● політолог Вадим Карасьов;

● колишній нардеп, блогер Ігор Мосійчук;

● колишній нардеп Геннадій Балашов (2 канали);

● оголошений у розшук фігурант кримінального провадження Артем Дмитрук;

● блогер Ростислав Шапошніков (3 канали);

● політолог Костянтин Бондаренко;

● блогер Дмитро Василець (2 канали);

● фігурант кримінальних проваджень Павло Оніщенко;

● телеведуча Лана Шевчук;

● телеведучий Макс Назаров (Назар Діордіца);

● блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський (6 каналів);

● російський журналіст, депутат держдуми рф Анатолій Вассерман;

● російська журналістка Юлія Латиніна;

● російська телеведуча Анастасія Кашеварова (2 канали);

● російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін;

● російський телеведучий Руслан Осташко (2 канали)

● російський блогер Микола Стариков (2 канали) та інші.

Щодо більшості вказаних осіб запроваджено санкції РНБО України.

Продовжуємо виявляти.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15299

