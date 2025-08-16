Пропагандистам блокують канали YouTube
Упродовж останнього часу на території України YouTube було заблоковано понад 35 каналів осіб, що поширюють співзвучні російській пропаганді наративи
Зокрема, заблоковано канали, пов’язані з наступними особами:
● ексведуча підсанкційного телеканалу NewsOne Діана Панченко (2 канали);
● ексведучий підсанкційного телеканалу NewsOne Олександр Шелест (2 канали);
● блогер Олексій Арестович (2 канали);
● політолог Вадим Карасьов;
● колишній нардеп, блогер Ігор Мосійчук;
● колишній нардеп Геннадій Балашов (2 канали);
● оголошений у розшук фігурант кримінального провадження Артем Дмитрук;
● блогер Ростислав Шапошніков (3 канали);
● політолог Костянтин Бондаренко;
● блогер Дмитро Василець (2 канали);
● фігурант кримінальних проваджень Павло Оніщенко;
● телеведуча Лана Шевчук;
● телеведучий Макс Назаров (Назар Діордіца);
● блогер Андрій Серебрянський, відомий як Андрій Луганський (6 каналів);
● російський журналіст, депутат держдуми рф Анатолій Вассерман;
● російська журналістка Юлія Латиніна;
● російська телеведуча Анастасія Кашеварова (2 канали);
● російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін;
● російський телеведучий Руслан Осташко (2 канали)
● російський блогер Микола Стариков (2 канали) та інші.
Щодо більшості вказаних осіб запроваджено санкції РНБО України.
Продовжуємо виявляти.
Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15299